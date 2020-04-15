شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الغذاء والدواء لـ"اليوم": استقبلنا 50 ألف طلب عبر "طمني" والان نبدء بالتفاصيل

أكد المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بهيئة الغذاء والدواء تيسير المفرج: أن الهيئة استقبلت 50 ألف طلب من خلال قناة "طمني" تنوعت ما بين بلاغات واستفسارات من بداية شهر مارس حتى اليوم.

وقال المفرج خلال رده عن سؤال لجريدة "اليوم " في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا. إن الهيئة لديها العديد من القنوات الرسمية لاستقبال طلبات الجمهور من ضمنها قناة طمني والتي تهدف إلى توفير معلومات دقيقة وسهلة عن جميع المنتجات التي تشرف عليها الهيئة، ويتيح لمستخدميه البحث عن الأدوية وأسعارها وبدائلها، عن طريق اسم المنتج أو الرمز الشريطي “الباركود”.

وسجلت الهيئة العديد من الطلبات عبر قنواتها تنوعت مابين طلبات للشركات والتي استغرق حلها من الساعة إلى 24 ساعة على حسب الاستفسار أو الطلب وحتى البلاغ.