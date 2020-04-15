شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 493 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42 والان نبدء بالتفاصيل
أعلن متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، تسجيل المملكة لـ ٤٩٣ حالة كورونا مؤكدة جديدة، توزعت في مختلف المدن.
وقال في المؤتمر الصحفي اليومي أن إجمالي الحالات في المملكة ٥٨٦٩ حالة، بينها ٤٨٥٢ حالة نشطة، معظمها مستقرة، و٧١ حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.
وأشار إلى تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى ٧٩ حالة، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، وتسجيل ٤٢ حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية ٩٣١ حالة.
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