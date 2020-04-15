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رفع وزير النقل المهندس صالح الجاسر الشكر لخادم الحرمين على موافقته دعم المواطنين الأفراد العاملين بسيارات نقل الركاب.
وقال الجاسر عبر حسابه في "تويتر" اليوم: أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بمناسبة الموافقة على دعم المواطنين الأفراد العاملين بسيارات نقل الركاب، ومسجلين لدى #الهيئة_العامة_للنقل وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا"، وذلك بدفع الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وكان قد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص والتي تضمنت دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا"، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.وزير النقل المهندس صالح الجاسر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 03:12 PM
ضمن حزمة مبادرات إضافية وافق عليها خادم الحرمين وأعلنت اليوم
رفع وزير النقل المهندس صالح الجاسر الشكر لخادم الحرمين على موافقته دعم المواطنين الأفراد العاملين بسيارات نقل الركاب.
وقال الجاسر عبر حسابه في "تويتر" اليوم: أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بمناسبة الموافقة على دعم المواطنين الأفراد العاملين بسيارات نقل الركاب، ومسجلين لدى #الهيئة_العامة_للنقل وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا"، وذلك بدفع الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وكان قد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص والتي تضمنت دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا"، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
، وزير النقل يشكر الملك على دعمه أجور العاملين بقطاع نقل الركاب ،
المصدر : الخليج 365
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