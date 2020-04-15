، "الجدعان": تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة.. وحجم الدعم وصل إلى 47 مليار ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتأمين أدوية وتشغيل أسرّة إضافية وتوفير مستلزمات ضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي

كشف وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي لهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.

ونوّه الوزير بالدور الفعّال الذي تقوم به جميع الطواقم الطبية ورجال الأمن في المملكة، وجهودهم المتواصلة في تعزيز الأمن الصحي بالمملكة، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر المادية والبشرية.

وكان وزير المالية قد رفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على موافقته الكريمة على المبادرات الإضافية، التي أعلنت اليوم، مؤكداً أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محمد بن عبدالله الجدعان فيروس كورونا الجديد