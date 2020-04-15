، فيديو من صبيا.. باكستاني منعته إجراءات "كورونا" من السفر فعقد قرانه عن بُعد ،

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روى مصور مقطع فيديو عقد قران مقيم باكستاني يعمل في محافظة صبيا تفاصيل المشهد لـ”الخليج 365”، مبينًا أن المقيم أمضى وقتًا ينتظر هذه المناسبة، لكن الظروف لم تساعده.
وقال محمد الكعبي: في الظروف الحالية العالمية ومنع السفر لمواجهة فيروس كورونا لم يتمكن المقيم الباكستاني “محمد عمران” من العودة لبلاده وعقد قرانه، مما اضطرهم لعقد القران عن بعد عبر الاتصال المرئي، حيث كان يتصل بي المقيم لحضور عقد القران عن بعد لأكون شاهدًا، لكني تأخرت وقد وصل قبلي شخص من جنسيته وتم عقد القران عن بعد دون تكاليف أو تجمع.
ويقول الكعبي: عندما وصلت تم عقد القران وشاركته الفرحة بعقد قرانه، مشيرًا إلى أن المقيم يتحين الفرصة حال عودة الحياة لطبيعتها لكي يعود إلى بلده ويتم مراسم زفافه.مقيم باكستاني صبيا فيروس كورونا الجديد
فيديو من صبيا.. باكستاني منعته إجراءات "كورونا" من السفر فعقد قرانه عن بُعدمحمد المواسي الخليج 365 2020-04-15
روى مصور مقطع فيديو عقد قران مقيم باكستاني يعمل في محافظة صبيا تفاصيل المشهد لـ”الخليج 365”، مبينًا أن المقيم أمضى وقتًا ينتظر هذه المناسبة، لكن الظروف لم تساعده.
وقال محمد الكعبي: في الظروف الحالية العالمية ومنع السفر لمواجهة فيروس كورونا لم يتمكن المقيم الباكستاني “محمد عمران” من العودة لبلاده وعقد قرانه، مما اضطرهم لعقد القران عن بعد عبر الاتصال المرئي، حيث كان يتصل بي المقيم لحضور عقد القران عن بعد لأكون شاهدًا، لكني تأخرت وقد وصل قبلي شخص من جنسيته وتم عقد القران عن بعد دون تكاليف أو تجمع.
ويقول الكعبي: عندما وصلت تم عقد القران وشاركته الفرحة بعقد قرانه، مشيرًا إلى أن المقيم يتحين الفرصة حال عودة الحياة لطبيعتها لكي يعود إلى بلده ويتم مراسم زفافه.
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
02:45 PM
مصور المقطع لـ"الخليج 365": المقيم يتحين الفرصة للعودة إلى وطنه ويكمل مراسم زفافه
روى مصور مقطع فيديو عقد قران مقيم باكستاني يعمل في محافظة صبيا تفاصيل المشهد لـ”الخليج 365”، مبينًا أن المقيم أمضى وقتًا ينتظر هذه المناسبة، لكن الظروف لم تساعده.
وقال محمد الكعبي: في الظروف الحالية العالمية ومنع السفر لمواجهة فيروس كورونا لم يتمكن المقيم الباكستاني “محمد عمران” من العودة لبلاده وعقد قرانه، مما اضطرهم لعقد القران عن بعد عبر الاتصال المرئي، حيث كان يتصل بي المقيم لحضور عقد القران عن بعد لأكون شاهدًا، لكني تأخرت وقد وصل قبلي شخص من جنسيته وتم عقد القران عن بعد دون تكاليف أو تجمع.
ويقول الكعبي: عندما وصلت تم عقد القران وشاركته الفرحة بعقد قرانه، مشيرًا إلى أن المقيم يتحين الفرصة حال عودة الحياة لطبيعتها لكي يعود إلى بلده ويتم مراسم زفافه.
، فيديو من صبيا.. باكستاني منعته إجراءات "كورونا" من السفر فعقد قرانه عن بُعد ،
المصدر : الخليج 365
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