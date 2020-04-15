شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب بتشجيع المستثمرين في مجال النقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

- الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق تصنيف "نيس" الدولي

- المجلس يطالب بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ

وافق مجلس الشورى العادية السادسة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، على مشروع مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان

كما وافق على انضمام المملكة إلى "اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات"

ووافق على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة

ويناقش المجلس عدداً من التعديلات على مشروع نظام التوثيق والآلية المعدة من وزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق (سابقا) المعاد للمجلس لدراسته بناء على المادة 17 من نظام مجلس الشورى بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

وطالب الشورى - في قرار أصدره اليوم - الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة ، كما طالب بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالاً كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها .

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وطالب الهيئة العامة للموانئ بوضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية .

كما طالب الهيئة العامة للموانئ بإعادة النظر في المقابل المالي والأجور لخدماتها التي تقدم في ميناء جيزان وتشجيع المستثمرين في مجال النقل البحري ، وزيادة النشاط في هذا الميناء , بما ينعكس على خفض أسعار السلع في فرسان ، ويساهم بالتنمية

المستدامة فيها .

وطالب الشورى - في قرار أصدره اليوم - الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة ، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة في مجال المساحة والحدود وطبوغرافية المملكة .

كما يطالب الهيئة العامة للمساحة بتشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية ، والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين ، للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة .

وطالب -في قرار أصدره اليوم - صندوق النفقة بإسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة، اعتماداً على بيانات المستفيدين، كما طالب صندوق النفقة بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة، وأيضاً طالب بدراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك ، تحقيقاً للتنمية المستدامة .