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12 ألف فصل افتراضي في جامعة نورة

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12 ألف فصل افتراضي في جامعة نورة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تشهد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عملا دؤوبا من أجل تسيير العملية التعليمية بنظام متكامل يمكن طالباتها من الحصول على أعلى مستويات التعليم، كما تقدم لهن الدعم والمساندة بتوفير كل السبل لضمان جودة مخرجاتها، وذلك بتوفير نحو 12000 فصل افتراضي.

وأوضحت عميدة كلية الآداب بالجامعة، الدكتورة منى بنت إبراهيم، أن الكلية أسهمت في تقديم المبادرات لتدريب أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة على كيفية إعداد الفصول الافتراضية، والمقاطع التعليمية بالصوت والصورة، وأخيرا طريقة إعداد الواجبات والاختبارات الالكترونية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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