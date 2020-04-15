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تخصيص 10 أطباء لتقديم استشارات أمراض القلب بالقصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القصيم

خصص التجمع الصحي بمنطقة القصيم 10 أطباء استشاريين من مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب لتقديم الرأي والمشورة للمستفيدين من الخدمات الصحية في منازلهم، حيث تأتي الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.

وأبان التجمع الصحي أن هذه المبادرة التي يتم تنفيذها تحت شعار «نخدمك في بيتك» تهدف إلى تمكين المرضى من التواصل مع أطبائهم من خلال العيادات الاستشارية عن بعد، حيث تم تخصيص رقم الجوال 0596706500 وجدولة مواعيد الأطباء على فترتين صباحية ومسائية للرد على جميع استفسارات المستفيدين وهم في منازلهم.

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ويتم تلقي الاتصالات وتقديم المشورة الطبية بعد الرجوع لملف المريض، وتقديم جميع المساعدات وتسهيل حصولهم على العلاج دون الحضور للمركز، كذلك إعادة جدولة مواعيدهم حسب الأولويات ومراعاة الحالات الطارئة، إضافة إلى تقديم خدمة التواصل مع جميع مراجعي عيادة سيولة الدم وتوجيههم للمراكز الصحية والمستشفيات القريبة لعمل الفحص والتواصل مع الخط الساخن رقم (0590403311) للاستشارة الطبية لنتيجة الفحص.

وكان التجمع الصحي أطلق بالتعاون مع جمعية أسرة ببريدة أمس الأول، برنامج القيادة الأسرية، والذي يستهدف الأسر في منازلهم بهدف استثمار أوقاتهم خلال وجودهم، وذلك عبر تنفيذ برامج تدريبية تركز على تطوير مهارات القيادة الأسرية.

وسيستمر برنامج القيادة الأسرية 10 أيام، ويتم تنفيذه عن بعد عبر التقنيات الحديثة من خلال برامج الإنترنت المتوفرة على الأجهزة المحمولة، إذ بلغ عدد المستفيدين في اليوم الأول 1774 مشاركا ومشاركة، ويبث البرنامج على مدار 60 دقيقة يوميا من الثامنة إلى التاسعة مساء، ويقدمه متخصصون بالجوانب الأسرية بإشراف من جمعية أسرة ببريدة.