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افتتاح سوق جديد للخضار شمال بريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة

افتتحت أمانة منطقة القصيم سوقا موقتا للخضار والفواكه شمال مدينة بريدة، بهدف توفير خيارات إضافية أمام المتسوقين ولتقليل الضغط على سوق المدينة المركزي.

وأوضح أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، حيث تم اختيار موقع السوق الجديد ليلبي حاجة شريحة واسعة من المستفيدين.

يذكر أن السوق الموقت الجديد يقع شمال مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتعمل أمانة منطقة القصيم على تجهيز موقع آخر لتنفيذ سوق دائم للخضار والفواكه شمال بريدة.