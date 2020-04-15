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افتتاح سوق جديد للخضار شمال بريدة

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افتتاح سوق جديد للخضار شمال بريدة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة

افتتحت أمانة منطقة القصيم سوقا موقتا للخضار والفواكه شمال مدينة بريدة، بهدف توفير خيارات إضافية أمام المتسوقين ولتقليل الضغط على سوق المدينة المركزي.

وأوضح أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ، حيث تم اختيار موقع السوق الجديد ليلبي حاجة شريحة واسعة من المستفيدين.

يذكر أن السوق الموقت الجديد يقع شمال مدينة الملك عبدالله ، وتعمل أمانة منطقة القصيم على تجهيز موقع آخر لتنفيذ سوق دائم للخضار والفواكه شمال بريدة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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