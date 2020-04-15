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فحص 77 ألفا في نقاط الفرز البصري ببيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بيشة

كشفت نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل كل من محافظات بيشة وتثليث وبلقرن والأمواه والتي تتكون من تسع نقاط «وتعد هذه النقاط المخصصة للفرز» على 77239 شخصا من القادمين للمنطقة عبر مداخلها البرية الموصلة بين منطقة عسير والمناطق الأخرى، وذلك استمرارا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتطبق «صحة بيشة» بالتعاون مع الجهات الأمنية الفحص على القادمين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات الفيروس، وجرى فحص جميع القادمين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها حتى أمس، وذلك للتأكد من سلامتهم قبيل دخولهم للمنطقة.

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من جهة ثانية نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة مسحا ميدانيا صحيا ووقائيا على المجمعات السكنية للعمالة، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وأوضح رئيس مركز القيادة والتحكم مدير الشؤون الصحية بالمحافظة أن الحملة الوقائية استهدفت 12600 عامل في بعض المواقع للتجمعات السكنية للعمالة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي للتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية المتخذة في سكن العمالة والتوعية الصحية لهم.

وإجراء الفحص البصري لهم للتأكد من عدم وجود أى أعراض، وأيضا تعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية والحد من انتشار الفيروس، كما وزعت كتيبات بجميع اللغات، إضافة إلى اللغة العربية.

وشددت صحة بيشة على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية في مواقع التجمعات ومقرات سكن العمالة لضمان عدم انتشار هذه الجائحة.