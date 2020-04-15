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14 برنامجا عن بعد بتعليم المدينة

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14 برنامجا عن بعد بتعليم المدينة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة االمنورة

نفذت إدارة التدريب والابتعاث (بنين) بإدارة التعليم بالمدينة المنورة 14 برنامجا تدريبيا ضمن المرحلة الثانية من برامج «التدريب عن بعد» استفاد منها 7843 متدربا من شاغلي الوظائف التعليمية.

وتناولت البرامج التعريف بالتطبيقات التعليمية الذكية، وبرنامج التعلم البنائي، وإدارة المعرفة، وبرنامج إثراء مشروع بوابة المستقبل، وغيرها من البرامج.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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