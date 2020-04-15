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14 برنامجا عن بعد بتعليم المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة االمنورة

نفذت إدارة التدريب والابتعاث (بنين) بإدارة التعليم بالمدينة المنورة 14 برنامجا تدريبيا ضمن المرحلة الثانية من برامج «التدريب عن بعد» استفاد منها 7843 متدربا من شاغلي الوظائف التعليمية.

وتناولت البرامج التعريف بالتطبيقات التعليمية الذكية، وبرنامج التعلم البنائي، وإدارة المعرفة، وبرنامج إثراء مشروع بوابة المستقبل، وغيرها من البرامج.