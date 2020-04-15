اكتشاف أكبر انفجار لنجم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
أعلن علماء فلك في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أنهم اكتشفوا أكبر انفجار لنجم تم تسجيله على الإطلاق، وأنه أقوى بعشر مرات من انفجار المستعر الأعظم «سوبرنوفا» العادي، وأنه أسطع بنحو 500 مرة.
ووصف علماء الفلك من جامعة برمنجهام في بريطانيا ومركز هارفارد- سميثسونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة اكتشافهم، الذي أطلق عليه اسم «إس إن 2016 إيه بي أس»، بأنه مستعر أعظم نشط للغاية ناجم عن انفجار نجم ضخم للغاية تعادل طاقته تريليون تريليون جيجا طن من مادة «تي إن تي».
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