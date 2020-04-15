ارتفاع حرارة أنهار وبحيرات أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - سيدني
أوضحت دراسة أجرتها جامعة سيدني أن درجات حرارة المياه في مصبات الأنهار على ساحل ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا ارتفعت بمقدار 16ر2 درجة مئوية على مدى 12 عاما.
وشملت الدراسة تحليل أوضاع 166 مصبا - وهي المسطحات المائية التي توجد عادة عند نقاط التقاء الأنهار مع البحر - على الساحل بطول 1100 كيلومتر.
وقال إليوت سكانس، عالم الأحياء البحرية في جامعة سيدني، إن ارتفاعا بمعدل 2ر0 درجة مئوية كل عام يمثل دليلا واضحا على أن تغير المناخ يحدث في أستراليا.
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