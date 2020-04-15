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التحالف يقتل 23 داعشيا في كركوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كركوك

أفاد بيان عسكري عراقي بمقتل 23 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذتها القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي، حيث استهدفت أوكارا ومغارات يتحصن فيها مسلحو تنظيم داعش في مناطق بمحافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن القوات العراقية بدعم من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الجوي شنت عملية عسكرية في منطقة وادي الشاي لاستهداف أوكار ومغارات لتنظيم داعش، حيث وقعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن تدمير وكر ومقتل 23 من عناصر داعش وإصابة 4 آخرين.

ونفى البيان الأنباء الواردة حول اختطاف جنود عراقيين في منطقة وادي روخانة بمحافظة كركوك.