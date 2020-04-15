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275 مستفيدا من خدمة إيصال الأدوية بأملج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أملج

قدم مستشفى أملج العام والمراكز الصحية خدماتها لـ275 مستفيدا ومستفيدة من مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى خلال الأسبوعين الماضيين تحت عنوان «علاجك خلص لا تشيل هم خلك بالبيت يجيك علاجك»، في إطار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد حفاظا على سلامتهم.

وتأتي مبادرة إيصال الدواء إلى منازل المرضى ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المستشفى والمراكز الصحية للوقاية من فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، ولتقليل المراجعة للمستشفى والمراكز الصحية وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل وخدمتهم من خلال تخصيص أرقاما للتواصل وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله للمنزل مع الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، واستبدال القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل.

إجراءات اتخذها المستشفى: