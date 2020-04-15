شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أملج
قدم مستشفى أملج العام والمراكز الصحية خدماتها لـ275 مستفيدا ومستفيدة من مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى خلال الأسبوعين الماضيين تحت عنوان «علاجك خلص لا تشيل هم خلك بالبيت يجيك علاجك»، في إطار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد حفاظا على سلامتهم.
وتأتي مبادرة إيصال الدواء إلى منازل المرضى ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المستشفى والمراكز الصحية للوقاية من فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، ولتقليل المراجعة للمستشفى والمراكز الصحية وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل وخدمتهم من خلال تخصيص أرقاما للتواصل وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله للمنزل مع الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، واستبدال القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل.
إجراءات اتخذها المستشفى:
- إعادة جدولة مواعيد العيادات الخارجية
- تعليق زيارة المرضى
- تأجيل العمليات الجراحية الروتينية
- تأجيل مواعيد الأسنان العادية
- تأجيل جلسات العلاج الطبيعي
كانت هذه تفاصيل خبر 275 مستفيدا من خدمة إيصال الأدوية بأملج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.