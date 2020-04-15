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صدقي يرشح لاعبا هلاليا للأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

رشح المدير الفني لفريق سموحة المصري، حمادة صدقي، الظهير الأيمن بفريق الهلال السوداني أطهر الطاهر، للانضمام إلى الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي.

وقال «أطهر الطاهر ظهير عصري وهداف جيد، إنه إضافة لأي فريق وكنت أعتمد عليه كثيرا عندما دربت الهلال، وأرشحه للانضمام إلى الأهلي».

وأعلن صدقي تمسكه ببقاء المهاجم حسام حسن رغم العروض التي تلقاها أخيرا. وقال عنه»حسام حسن هداف لديه قدرة على تسجيل الأهداف، ولذلك احتاج استمراره في الفريق معي، في حالة رحيله سأترك له قرار تحديد وجهته المقبلة».