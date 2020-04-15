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الآسيوي يمدد تعليق المباريات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كوالامبور

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس استمرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في مايو ويونيو، حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء استمرار اعتماد الإجراءات الوقائية وقيود السفر، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد إنه كان من أول الاتحادات القارية التي قامت باتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وإنه سيواصل المشاورات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية، وسيدرس مجموعة من الخيارات لاستكمال دور المجموعات بدوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي.