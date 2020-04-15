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تأجيل البطولة الأوروبية لسيدات الجولف بالسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ألحق فيروس كورونا المستجد بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المدرجة في إطار الجولة الأوروبية للسيدات بسابقاتها من الألعاب الرياضية، وتسبب في تأجيلها إلى أكتوبر المقبل، وتحديدا الفترة من 8 - 11 أكتوبر.

وهي أول بطولة نسائية احترافية للجولف تستضيفها المملكة مقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وستقام على ملعب ونادي الجولف رويال غرينز وسط مشاركة نخبة من اللاعبات اللائي يبحثن عن التتويج بألقاب حدث يبلغ إجمالي مجموع جوائزه مليون دولار أمريكي.

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وأعلن قرار التأجيل بالتنسيق بين شركة جولف السعودية الجهة المالكة والمروجة للبطولة، والجولة الأوروبية لجولف السيدات (LET) التي تندرج البطولة تحت مظلتها.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي للجولف رئيس مجلس إدارة جولف السعودية ياسر الرميان»بعد الإعلان عن الموعد الجديد للبطولة، نواصل عملنا مع الهيئات الصحية المحلية والإقليمية، آملين أن تتحسن الظروف بالشكل المطلوب كي تستضيف المملكة هذا الحدث التاريخي في الموعد المرصود له بعد 6 أشهر من الآن».

وأضاف»نتوجه بشكر خاص إلى الرعاة والشركاء واللاعبين الذين أبدوا جميعا التزاما راسخا بالفعالية في ظل الحالة غير المسبوقة التي يعيشها العالم خلال الفترة الحالية».

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية لجولف السيدات، ألكساندرا أرماس»قرار تأجيل البطولة يعد قرارا صعبا دون شك بعد أن كان من المفترض أن تقام خلال مارس الماضي، ولكننا ننظر بعين ملؤها التقدير والاحترام إلى إصرار «جولف السعودية» على تخطي التحديات الراهنة وإقامة البطولة رغم كل الصعاب».