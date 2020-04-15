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"هدف": 4 آلاف ريال معدل الدخل الأسبوعي في "كشك تجار"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ارتفاع مجموع مبيعات الأسر المنتجة من خلال خدمة منصة "كشك تجار"، التابعة لبرنامج تسعة أعشار إلى ما يعادل 4 آلاف ريال في الأسبوع الواحد.

وتهدف منصة "كشك تجار" إلى دعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال عبر إيصالهم إلى شريحة عملاء أكبر، من خلال عرض منتجاتهم وبيعها في أماكن مخصصة (أكشاك) في مباني المنشآت الكبيرة من جهات حكومية أو منشآت القطاع الخاص.

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ويمكن التسجيل في الخدمة من خلال الرابط https://tojjar.910ths.sa/booking-system.

ويوفر برنامج "تسعة أعشار" إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مجموعة من المنصات الالكترونية التالية: فرصة، تجارX جاهز، زاد، بحر، كَنَف، صنع في السعودية، أطوار، وأكشاك تجار، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

ويتماشى برنامج "تسعة أعشار" مع منطلقات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، من خلال إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.