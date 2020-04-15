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افتتاح عيادة العزل المنزلي احترازيا بمستشفى قوى الأمن بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

افتتح برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام عيادة العزل المنزلي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة التي يقوم بها المستشفى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستعدادا لتلبية احتياجات المرضى المعزولين في المنازل وضمان استمرارية الرعاية الصحية المقدمة لهم، باستخدام التقنيات الحديثة لخدمة المرضى عن بعد دون الحاجة لمراجعة المستشفى.

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من جانبه أوضح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب الدكتور علي الدوسري، أن ما تحظى به الخدمات الصحية في بلادنا الغالية من دعم سخي واهتمام كبير من القيادة الرشيدة، كان سببا في سهولة إحداث تغييرات سريعة للتأقلم مع فترة مواجهة الوباء، وعليه أصبحت السعودية نموذجا عالميا متميزا في كل الخدمات الصحية، لا سيما في إدارة الأزمات الصحية على مختلف المستويات، وتحديدا مع جائحة كورونا منذ بدايتها مرورا بكل المراحل التي تلتها، من خلال رسم خطط استباقية لتطور آليات وأدوات مواجهة الأزمة.

وبين أن مستشفى قوى الأمن بالدمام مستمر في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث افتتح المستشفى عيادة متخصصة للعزل المنزلي لتلبية احتياجات المرضى وخدمتهم ومتابعة الحالات عن بعد على مدار الساعة. حيث تضم العيادة طبيبا استشاريا في الطب الباطني، وأخصائي مكافحة عدوى، للمتابعة المستمرة والتواصل اليومي مع كل المرضى الذين تشخص حالتهم للعزل المنزلي ومتابعة وضعهم الصحي والاطئنان على سلامتهم، وتوجيههم بالقدوم إلى المستشفى حال وجود أي تطور في الأعراض لا قدر الله. وقد تم تخصيص رقم اتصال هاتفي مباشر للعيادة خلال ساعات العمل، والتواصل عن طريق الواتس آب على مدار الساعة.

يذكر أن مستشفى قوى الأمن بالدمام أطلق أخيرا مبادرة إيصال الأدوية المستحقة لإعادة الصرف إلى المنزل، من خلال الطلب عبر بوابة المراجع الالكترونية، والتي تتيح للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من المنزل ضمن عدد من الخدمات الالكترونية المتاحة للمستفيد دون الحاجة للحضور للمستشفى، حرصا على سلامتهم وحفاظا على صحتهم.