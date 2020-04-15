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وزراء الصحة لمجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا افتراضيا￼

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سيعقد اجتماع افتراضي لوزراء الصحة لمجموعة العشرين في 19 أبريل، من أجل مناقشة أثر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على القطاع الصحي والمجتمع.

ويتبع اجتماع وزراء الصحة قمة قادة العشرين الاستثنائية والافتراضية التي عقدت في مارس الماضي، حيث أصدرت توجيهات لوزراء الصحة بمشاركة أفضل الممارسات الوطنية ووضع مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة لمساعدة مجموعة العشرين على توحيد الجهود من أجل مكافحة الجائحة.

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وسيعقد الاجتماع بقيادة وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، حيث سيناقش الوزراء سبل تقديم رعاية صحية مرنة، وتشجيع الحلول الرقمية من أجل تعزيز التنسيق العالمي.

إلى جانب ذلك سيناقش أثر كوفيد-19 ومواضيع الحفاظ على سلامة المريض وضمان الشمولية في الاستجابة العالمية للحالات الصحية الطارئة والتأهب للجوائح.

وسينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، مجموعة البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العالمي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، التحالف العالمي للقاحات والتحصين، الاتحاد الدولي للاتصالات، والمرفق الدولي لشراء الأدوية (يونايتيد).

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.