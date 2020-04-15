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تخطي الرصيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (أنس الحارثي) صهريج ماء يتخطى الرصيف الفاصل لأحد الطرق في بطحاء قريش بمكة المكرمة، للعبور إلى الجهة الأخرى، عاكسا اتجاه السير ومخالفا لأنظمة المرور ومعرضا حياة الناس للخطر.



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