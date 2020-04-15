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ضبط مستودعي منظفات وخضار مخالفين بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة والشرطة أمس مستودعين مخالفين يحتويان على كميات كبيرة من المنظفات والخضار بغرب الدمام، وذلك ضمن الحملات الميدانية الرقابية التي تقوم بها حاليا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وباشرت إدارة الأسواق بالتعاون مع الجهات المشاركة المستودعين المخصصين للتصنيع والتخزين بشكل مخالف، الأول يحتوي على 40 طنا من مواد التنظيف والصابون يتم تعبئتها وتجهيزها للتوزيع بالأسواق التجارية ونسبتها إلى شركات معروفة، فيما تم ضبط مستودع آخر يحتوي على عدد كبير من الخضراوات تقدر كميتها بـ 14 طنا، يتم تحزينها وفرزها وتعبئتها استعدادا لتسويقها في منافذ البيع.

وجرى على الفور حجز جميع المواد الموجودة داخل هذه المستودعات حتى تظهر النتائج المخبرية، وسيتم إتلاف غير الصالح منها فورا، واستدعاء ملاك المستودعات لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة.