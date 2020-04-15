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الصحة: 435 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 84 حالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سجلت وزارة الصحة أمس 435 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 84 حالة ووفاة 8 حالات لغير سعوديين، ليصل إجمالي الحالات المصابة في المملكة إلى 5369 حالة، تعافت منها 889 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من كورونا، محذرا من الانجرار خلف الإشاعات حول الفيروس، مبينا أن الرفع المبكر للحظر قد يكون سلبيا، مشيرا إلى أن تقييم الوضع مستمر يوميا.

وأضاف العبد العالي أن «أي دواء له قيمة وفائدة سنقوم بإجراء البحوث اللازمة لإدراجه في البروتوكولات العلاجية»، مشيرا إلى أنه لم يثبت نقل الحيوانات الأليفة والبعوض لفيروس كورونا، ناصحا بعدم القرب من الحيوانات الأليفة إلا إذا كانت نظيفة.