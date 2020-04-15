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وصول 252 مواطنا ومواطنة لمطار جدة قادمين من لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أمس 252 مواطنا ومواطنة قادمين من العاصمة البريطانية لندن عبر مطار هيثرو الدولي ضمن جدول الرحلات المخصصة لعودة المواطنين في الخارج إلى أرض الوطن، وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

وكان في استقبال المواطنين القادمين على متن طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية في المطار ممثلون عن وزارات الخارجية والسياحة والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، وطبقت كل التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا.

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وكانت الرحلة غادرت العاصمة البريطانية في وقت متأخر من مساء أمس الأول، وكان في وداع المواطنين نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وفرق العمل المعنية بشؤون السعوديين في سفارة المملكة، وتمت المغادرة بمتابعة من غرفة عمليات إدارة الأزمة في وزارة الخارجية وبنقل مباشر رصد الإجراءات الإدارية والصحية كافة التي هيأت المواطنين لركوب الطائرة.

وعبر المواطنون القادمون عن سعادتهم الغامرة بوصولهم إلى أرض الوطن، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما لاقوه من عناية واهتمام خلال فترة إقامتهم في الخارج وحتى وصولهم.

وأثنوا على الإجراءات الميسرة والاهتمام من العاملين في المطار أثناء قدومهم، واستقبالهم بكل حفاوة وترحيب، وسط تطبيق الاحترازات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار الفيروس.