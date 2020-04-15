، الرئيس السابق للمخابرات البريطانية يتهم الصين بإخفاء معلومات "كورونا" عن العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ساورز" طالب بمحاسبة بكين وليس منظمة الصحة العالمية

اتهم الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني "إم.أي 6" جون ساورز، اليوم الأربعاء، الصين بإخفاء معلومات جوهرية عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد عن بقية العالم، مطالباً بمحاسبتها "على هذا الخداع".

وذكر "ساورز" أن عمل المخابرات هو الحصول على المعلومات التي أُخفيت من دول وجهات أخرى، وكانت هناك فترة وجيزة في ديسمبر ويناير كان الصينيون يخفون فيها ذلك عن الغرب بالتأكيد، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إلى أن هناك غضباً شديداً في أمريكا إزاء ما يرون أنه ضرر أُلحق بنا جميعاً على يد الصين، وتتهرب الصين من تحمل جزء كبير من مسؤولية ظهور الفيروس والإخفاق في التعامل معه في البداية.

واعتبر "ساورز" أن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين، وليس منظمة الصحة العالمية.الرئيس السابق للمخابرات البريطانية جون ساورز فيروس كورونا الجديد