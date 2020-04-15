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الإمارات تعلن نجاحها في تسجيل تسلسل جينوم "كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - عبر باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن اكتشاف طبي هو الأول من نوعه في البلاد، حيث استطاعت تسجيل الجينوم الخاص بفيروس "" المستجد.

ووفق شبكة "العين الإخبارية" الإماراتية، فقد أعلن مركز التحكم والسيطرة الإماراتي لمكافحة فيروس "كورونا" عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس.

ويعتبر هذا الاكتشاف الطبي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.الإمارات فيروس كورونا الجديد

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 02:54 PM

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عبر باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

الإمارات تعلن نجاحها في تسجيل تسلسل جينوم "كورونا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن اكتشاف طبي هو الأول من نوعه في البلاد، حيث استطاعت تسجيل الجينوم الخاص بفيروس "كورونا" المستجد.

ووفق شبكة "العين الإخبارية" الإماراتية، فقد أعلن مركز التحكم والسيطرة الإماراتي لمكافحة فيروس "كورونا" عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس.

ويعتبر هذا الاكتشاف الطبي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

الكلمات المفتاحية

، الإمارات تعلن نجاحها في تسجيل تسلسل جينوم "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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