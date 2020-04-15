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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن اكتشاف طبي هو الأول من نوعه في البلاد، حيث استطاعت تسجيل الجينوم الخاص بفيروس "كورونا" المستجد.
ووفق شبكة "العين الإخبارية" الإماراتية، فقد أعلن مركز التحكم والسيطرة الإماراتي لمكافحة فيروس "كورونا" عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس.
ويعتبر هذا الاكتشاف الطبي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.الإمارات فيروس كورونا الجديد
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 02:54 PM
عبر باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحيةالإمارات تعلن نجاحها في تسجيل تسلسل جينوم "كورونا"
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن اكتشاف طبي هو الأول من نوعه في البلاد، حيث استطاعت تسجيل الجينوم الخاص بفيروس "كورونا" المستجد.
ووفق شبكة "العين الإخبارية" الإماراتية، فقد أعلن مركز التحكم والسيطرة الإماراتي لمكافحة فيروس "كورونا" عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس.
ويعتبر هذا الاكتشاف الطبي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
، الإمارات تعلن نجاحها في تسجيل تسلسل جينوم "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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