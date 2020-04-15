- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الأربعاء عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3711 حالة.
وكشفت الوزارة وفق حسابها على "تويتر" عن تسجيل 33 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 406 حالات.
وقالت: بعض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة في مناطق مختلفة، وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام.
وتابعت: ندعو جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين؛ للتقليل من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد -19).قطر فيروس كورونا الجديد
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 02:51 PM
أعلنت اليوم تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروسإجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع إلى 3711 حالة
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الأربعاء عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3711 حالة.
وكشفت الوزارة وفق حسابها على "تويتر" عن تسجيل 33 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 406 حالات.
وقالت: بعض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة في مناطق مختلفة، وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام.
وتابعت: ندعو جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين؛ للتقليل من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد -19).
، إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع إلى 3711 حالة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إجمالي إصابات "كورونا" في قطر يرتفع إلى 3711 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.