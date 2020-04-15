، النمسا.. ارتفاع إصابات "كورونا" لـ14335والوفيات لـ393 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما تعافى 8098 شخصاً حتى الآن فى جميع الولايات بالبلاد

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد، اليوم الأربعاء، إلى 14 ألفاً و335 إصابة و393 حالة وفاة.

وأوضح بيان للوزارة، اليوم، أن الإحصائيات تغيرت، وأصبح أكثر المرضى الحاليين بالفيروس في العاصمة فيينا، حيث سجلت 1427 حالة، لافتاً إلى تعافي 8098 شخصاً حتى الآن فى جميع الولايات النمساوية.

ووفق وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، نوّه البيان إلى تواجد 1001 حالة فى المستشفيات منهم 232 حالة في وحدات العناية المركزة.

وذكر البيان أن معدل الإصابات الجديدة ينخفض بخطوات سريعة، وأن أعلى الإصابات بعد العاصمة جاءت في ولايتي تيرول (1،211) والنمسا السفلى (1120)، لافتًا إلى أن حالات الشفاء أسرع بشكل ملحوظ في الولايات الفيدرالية الغربية.

وكان المستشار النمساوي سباستيان كورتس، دعا المواطنين إلى الانضباط الكامل بكل الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، رغم تخفيف بعض التدابير ومنها استئناف تشغيل المحال التجارية.

وقال "كورتس" في المؤتمر الصحفى الأسبوعي اليوم الثلاثاء: إن الامتثال لجميع التدابير الاحترازية سيسهل تنفيذ الجدول الزمني حتى يتم العودة إلى الأوضاع الطبيعية في البلاد.فيروس كورونا الجديد النمسا