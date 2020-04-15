شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشاهد بديعة لشلالات الداير بني مالك عقب هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثق مقطع فيديو مشاهد بديعة لجريان الشلالات بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان اليوم الأربعاء عقب هطول الأمطار . وثق مقطع فيديو مشاهد بديعة لجريان الشلالات بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان اليوم الأربعاء عقب هطول الأمطار . وأظهر الفيديو تدفق الماء بشدة بين الصخور مع وجود أشجار قريبة في مشهد يضاهي أجمل لوحات المناظر الطبيعية على أرض الواقع . وشهدت منطقة جازان اليوم هطول امطار غزيرة في أكثر من محافظة مع توقعات بإستمرار هطول الأمطار الربيعية على أغلب مناطق المملكة .

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