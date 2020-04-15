شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأجواء غير المستقرة على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن المؤشرات الأولية للتوقعات لا تزال تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء.

وتوقعت هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار خلال الأسبوع القادم على معظم مناطق المملكة.

وأكدت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه سيتم إصدار التقارير والإنذارات اللازمة للحالة لاحقًا.