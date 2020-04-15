شكرا لمتابعة خبر عن إكتمال الموقع المؤقت المخصص لبيع الخضار والفواكه بالعوالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نبهت أمانة العاصمة المقدسة بإكتمال الموقع المؤقت المخصص لبيع الخضار والفواكه بالعوالي. نبهت أمانة العاصمة المقدسة بإكتمال الموقع المؤقت المخصص لبيع الخضار والفواكه بالعوالي. ودعت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، الراغبين في إستلام موقع إلى مراجعة بلدية العزيزية الفرعية، وذلك من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ١٢ ظهراً .

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