شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. دوريات الأمن تطوق حي الأثير ذو الكثافة العمالية بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

عملت دوريات الأمن، اليوم الأربعاء، على تطويق حي ذو الكثافة العمالية العالية في الدمام بالمنطقة الشرقية، بينما أجرت فرق الاستقصاء الوبائي فحوصا عشوائية.

وأوضح تقرير لقناة " الإخبارية " أنه تم اكتشاف تحويل أسطح بعد المنازل بالحي إلى جلسات سمر جماعية يتم فيها تعاطي المعسلات وغير ذلك وعدم التزام الكثيرين بالاشتراطات الصحية والوقائية؛ فضلًا عن التكدس الكبير داخل الغرفة الواحدة.

وأكد أن بعض الشركات أجرت فحوصات لبعض منسوبيها اتضح من خلاله إيجابية الإصابة؛ ليتم تطويق الحي بالكامل بطريقة محكمة وتقوم فرق الاستقصاء الوبائي بمباشرة عملها لكشف الحالات بطريقة عشوائية؛ حيث تم عمل كشف مبدئي لسكان أحد العمائر وجاءت تحاليلهم سلبية.