شكرا لمتابعة خبر عن ترحيب واسع بإقرار لائحتي نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رحب خبراء الإقتصاد بقرار مجلس الوزارء أمس الثلاثاء بالموافقة على تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأكدوا أن لائحتي نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ستعملان على تحسين آداء الإقتصاد الوطني نتيجة للقضاء على الفساد وتعارض المصالح بين مصلحة الموظف العام ومصلحة الدولة ، وتحسين بيئة الإستثمار وتحقيق العدالة بين المنافسين .

كما أكد الخبراء أن اللائحتين ستساعدان على إرساء القانون لحماية المال العام وتحسين المناخ الإقتصادي المحلي والأجنبي مما يشجع على ضخ رؤوس الأموال ، فضلاً عن عدم التلاعب بالمال العام .

الجدير بالذكر أن المملكة تحتل المركز الـ51 بين 180 دولة، في ترتيب الدول الأقل فساداً ، وسط توقعات بالقضاء التام على الفساد مع تطبيق لائحتى نظام المنافسات والمشتريات .