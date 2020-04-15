شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. عودة 2.6 مواطنا من جاكرتا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صور وصول 2.6 مواطنا إلى جبل الصناعية بعد إعادتهم إلى البلاد بعد انتشار الوباء. كشفت صور وصول 2.6 مواطنا إلى جبل الصناعية بعد إعادتهم إلى البلاد بعد انتشار الوباء. واوضحت الصور أن المواطنون الذين وصلوا قادمون من جاكرتا ضمن رحلات العودة المخصصة للمواطنين الراغبين في العودة للمملكة. ويذكر ان المملكة وفرت مقرات إقامة للمواطنين العائدين مع وضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوم للتاكد من خلوهم من الوباء. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عودة 2.6 مواطنا من جاكرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.