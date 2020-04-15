شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يطالب بالكشف عن أسباب تزايد الإمتناع عن النفقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالب مجلس الشورى صندوق النفقة بالكشف عن أسباب الإمتناع المتزايد عن النفقة بالمجتمع ، من خلال إسناد دراسة بيانات المستفيدين للجهات المختصة . طالب مجلس الشورى صندوق النفقة بالكشف عن أسباب الإمتناع المتزايد عن النفقة بالمجتمع ، من خلال إسناد دراسة بيانات المستفيدين للجهات المختصة . كما طالب الشورى بزيادة موارد صندوق النفقة من خلال تنوع استثمار موادره والتوسع في عقد شراكات مختلفة مع الجهات المانحة .

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