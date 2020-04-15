شكرا لمتابعة خبر عن فيديو مذهل لهطول أمطار غزيرة على أحد المسارحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

وثق مقطع فيديو اليوم الأربعاء هطول أمطار غزيرة على محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان .

وأظهر الفيديو الذي صوره أحد المواطين الطرق وقد اكتست أجزاء منها بالبياض والسماء الغائمة ، وسط حالة من التفاؤل بقرب زوال الوباء .

وكانت توقعات خبراء الأرصاد قد أشارت إلى هطول الأمطار اليوم في أغلب مناطق المملكة ، والمعروفة بـ " الأمطار الربيعية ".