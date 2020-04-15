شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على ردود أفعال الناس حول طلب حقنهم بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق بعض الناس على سؤال وجه إليهم بشأن استعدادهم للحقن بفيروس " كورونا " بمقابل مادي قبل إكتشاف العلاج فيما رفض آخرون.

وأظهر مقطع فيديو بـ"تويتر"، ردة فعل الجميع على السؤال، حيث وافق البعض على الحقن بالفيروس من أجل تقديم خدمة للإنسانية وليس مقابل المال.

ورفض البعض الأخر خوفاً على حياته، فيما رأي البعض ضرورة التفكير في الأمر قبل الإقدام على ذلك خصوصاً في ظل عدم وجود علاج ضد الفيروس حتى الآن.