شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: لائحة معادلة الشهادات الجديدة انطلاقة واعدة في تحقيق رؤية ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن قرار الموافقة على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويحقق تطلعات تطوير التعليم في المملكة .
وقال "آل الشيخ " في حسابه الرسمي على " تويتر " : جاءت اللائحة بتوجيه القيادة الرشيدة - أعزها الله - حيث تتوافق اللائحة مع رؤية سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - في بناء الإنسان واستثماره، وتحقيق تطلعاته، من خلال إجراءات سهلة لمعادلة شهادات المبتعثين آلياً خلال ٧ أيام فقط.. وطنكم يفخر بكم .
وكان وزير التعليم قد أصدر القرار امس الثلاثاء بهدف تعزيز حوكمة الإجراءات وسرعة اتخاذ قرار للجنة المعنية بمعادلة الشهادات ، مما ينهي معاناة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين الذين يتم ابتعاثهم في جامعات معترف بها، وتتحمّل الدولة أعباءهم المالية، ويعانون من تتأخر معادلة شهاداتهم ، فضلاً عن وجود لجنة تظلمات لرفع أي تظلمات من جانب الطلاب ودراسة وتصنيف البرامج التخصصية وغيرها من البنود الهامة .
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