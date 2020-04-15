شكرا لمتابعة خبر عن طيار القوات الجوية الملكية يلتقط صورة التقاء السحب بالغبار بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): كشفت صورة مشهد رائع لإلتقاء الغبار بالسحاب في سماء تبوك، والتي نشرها الطيار سعود السهلي. كشفت صورة مشهد رائع لإلتقاء الغبار بالسحاب في سماء تبوك، والتي نشرها الطيار سعود السهلي. وأظهرت الصورة التي نشرها الطيار التابع للقوات الجوية الملكية عبر حسابه "تويتر" امتزاج السحب بالغبار ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت أمس تنبيهاً متقدماً لرياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بمنطقة تبوك.

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