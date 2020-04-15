شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طريقة مساعدة العيادات الافتراضية للمرضى بالمنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مستشفى قوى الأمن بالرياض، اليوم الأربعاء، عن كيفية تقديم الخدمات للمرضى وهم في منازلهم من خلال العيادات الافتراضية، في ظل قرار منع التجول الذي اتخذ ضمن الإجراءات الاحترازية.
وأوضح المستشفى، أن العيادة الافتراضية بدأ تفعيلها بعد إلغاء المواعيد الاعتيادية؛ حيث يتم الاتصال بالمريض في وقت محدد، ويتم سؤاله عن مستجدات حالته ويتم إعطاؤه النصائح اللازمة.
وأشار إلى أنه حتى لو احتاج المريض لدواء معين فيقوم المستشفى برفع طلب إلكتروني للصيدلية التي بدورها تجهز له ما يحتاجه من علاج، وتصل لمنزله عبر سيارات مخصصة ومن خلال صناديق خاصة، وذلك تسهيلًا على المرضى ومساعدتهم في أوقات منع التجول.
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