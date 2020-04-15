شكرا لمتابعة خبر عن "النيابة" تحقق مع لاعبين من ناد شهير بالغربية ظهرا في فيديو يتباهى أحدهما بخرق منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن مباشرة الدائرة المختصة لديها لإجراءات التحقيق مع اللاعبين الذين ظهرا في مقطع فيديو يظهر محتواه قيام لاعب منتمي لأحد الأندية كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن مباشرة الدائرة المختصة لديها لإجراءات التحقيق مع اللاعبين الذين ظهرا في مقطع فيديو يظهر محتواه قيام لاعب منتمي لأحد الأندية الرياضية بمحافظة جدة بالتباهي بخرق أمر منع التجول وعبوره ثلاث نقاط أمنية دون تحرير مخالفة تجاهه بزعم الشهرة الرياضية؛ فضلًا عن سخريتهما من رجل أمن. وأوضح المصدر، أنه ما زالت القضية تحت الإجراء تمهيداً لاستكمال الإجراءات الجزائية تجاهها؛ مشددًا على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم. وناشد المصدر، الجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة النفس والمجتمع.

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