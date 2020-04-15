شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. قوات الحرس الوطني تشارك في تطبيق منع التجول بالبكيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): شهدت محافظة البكيرية بمنطقة القصيم مشاركة قوات الحرس الوطني في تطبيق قرار منع التجول قي عدة نقاط بالشوارع والميادين . شهدت محافظة البكيرية بمنطقة القصيم مشاركة قوات الحرس الوطني في تطبيق قرار منع التجول قي عدة نقاط بالشوارع والميادين . ووثقت صور قوات الحرس الوطني أثناء تأمينها للشوارع ومتابعتها الإستثناءات ، كما بدت الشوارع خالية إلتزاماً من المواطنين والمقيمين بالقرار . Advertisements

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