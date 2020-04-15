شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة بجامعة «أم القرى» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة أم القرى، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة (بدون رسوم دراسية) للعام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 /10 /1441هـ، الموافق 2020/6/2م، وحتى يوم الخميس 19 /10 /1441هـ، الموافق 2020/6/11م، وفقًا للجدول الزمني المرفق مع الخبر.

وكان قد تم تأجيل فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا غير المدفوعة في وقت سابق، بسبب التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة لمواجهة الفيروس التاجي.