شكرا لمتابعة خبر عن «أمانة الشرقية» توضح خطوات إصدار تصاريح التنقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، خدمة تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للعاملين في الانشطة البلدية المستثناه من قرارات الاغلاق ضمن نطاق التراخيص الصادرة من نظام الأمانة.

وأوضحت الأمانة، خطوات إصدار التصريح والتي تتمثل في: يدخل صاحب المنشأة على بوابة أمانة المنطقة الشرقية، من أيقونة رخص المحلات يختار صاحب المنشأة طلب خدمة "تصريح تنقل للعاملين"؛ ثم يتم إدخال بيانات العاملين المراد إصدار تصاريح لهم.

وأشارت إلى أن بعد ذلك يتم إحالة الطلب إلى البلدية المعنية، وبعد موافقة البلدية يستطيع صاحب المنشأة طباعة التصاريح من خلال حسابه على بوابة الأمانة.

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