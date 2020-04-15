شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يوافق على بعض تعديلات مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات؛ فيما تمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

وناقش المجلس، عدد من التعديلات على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.