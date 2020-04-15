شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يوافق على بعض تعديلات مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات؛ فيما تمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.
وناقش المجلس، عدد من التعديلات على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشورى» يوافق على بعض تعديلات مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.