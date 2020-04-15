بالفيديو.. عمليات تعقيم للعمالة أثناء نقلهم من مساكنهم إلى مدارس بمحافظة المندق

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): أجرت اللجنة الفرعية لمراقبة إسكان العمالة بمحافظة المندق بعملية تعقيم للعمال وتطهير لهم، استعدادا لنقلهم من إلى بعض المدارس. أجرت اللجنة الفرعية لمراقبة إسكان العمالة بمحافظة المندق بعملية تعقيم للعمال وتطهير لهم، استعدادا لنقلهم من إلى بعض المدارس. ونشرالمركز الإعلامي لمحافظة المندق عبر حسابه "تويتر"مقطع فيديو لعمليات تعقيم العمال والمدارس التي سينتقلون إليها. وكانت اللجنة الفرعية قد أعلنت نقل العمالة من مساكنهم إلى بعض المدارس بالمحافظة بعد تعقيمها والكشف على العمالة للتأكد من سلامتهم من الوباء.

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