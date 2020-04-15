شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يحذر من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة .
وقال " الزعاق " على حسابه الرسمي على " تويتر " أن هذا الإنخفاض يرجع هذ إلى هبوب رياح شمالية قادمة من مناطق باردة علاوة على طبقة ترطيب الأرض بالمطر ، مشيراً إلى أنه يسمى عند العامة بموسم برد بياع الخبل عباته لأنه داخل في حيز موسمه .
وأشارت التوقعات اليوم إلى استمرار هطول الأمطار على أغلب مناطق المملكة ، وسط تنبيهات بضرورة الحيطة والحذر .
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