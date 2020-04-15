السفير الصيني لدى السعودية يستعرض التجارب السريرسة للقاح كورونا

أكد السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينج، اليوم الأربعاء، أنَّ المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية هي من يكون بمقدورها إمكانية استخدام اللقاحات ضد كورونا ، أو عدم فعاليتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "سألني كثير من الأصدقاء، متى يمكن استخدام اللقاح ضد كورونا؟"، سيتم التأكد من إمكانية الاستخدام من عدمه وفقًا لنتائج المرحلة الثالثة الأخيرة وهي الاختبار السريري.

ونوه تشينج إلى أن المرحلة الأولى والثانية للاختبار السريري ستجري على المتطوعين الأصحاء.

وقال تشن وي تشينج إنه: "حتى في حالة الطوارئ، لا يمكن تخفيض مستويات تقييم أمن وفعالية اللقاح في عملية المراجعة الكاملة".

وبيَّن أن المرحلة الأولى والثانية للاختبار السريري تتم من خلال المتطوعين الأصحاء، وتعيينهم سهل نسبيًا، ويستغرق ذلك حوالي عدة أشهر، حسب ما نقل موق روسيا اليوم.

Advertisements

وتابع: "على كل حال، يبذل الباحثون من دول العالم بما فيها الصين أقصى جهودهم لتطوير اللقاح والتغلب على الفيروس في أسرع وقت ممكن".

ودعا السفير إلى ضرورة "اتباع تعليمات الحكومة واتخاذ إجراءات وقائية علمية، والبقاء في المنزل في المرحلة الحالية"، مشيدا بجهود جميع الأطباء والممرضات والباحثين ورجال الشرطة والمتطوعين، واصفا إياهم بالأبطال.

وتبقى المرحلة الثالثة للاختبار السريري للتأكد على فعالية اللقاح الحقيقية، ويحتاج ذلك إلى عينات أكثر، بالنسبة إلى المرض المعدي العادي، من اللازم الملاحظة لدورة الانتشار الواحدة للتأكد على نسبة الحماية للحشد المحتمل، وحجم آلاف وحتى عشرات آلاف الأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، ليكون حصيلة الوفيات 75 حالة.