النيابة العامة تحقق مع لاعبَي الاتحاد فواز القرني وعبدالرحمن العبود

بدأت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع لاعبَي نادي الاتحاد فواز القرني وعبدالرحمن العبود، بعدما ظهرا في مقطع فيديو يصور تباهي أحدهما بخرق أمر منع التجول، وزعمه استغلاله انتماءه الرياضي في تجاوز نقاط الأمن، وسخريتهما من رجال الأمن.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع لاعبين ظهرا بمقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام لاعب منتمٍ إلى أحد الأندية الرياضية بمحافظة جدة بالتباهي بخرق أمر منع التجول.

كما عبر ثلاث نقاط أمنية دون تحرير مخالفة تجاهه بزعم الشهرة الرياضية، إلا أنه في النقطة الأمنية الرابعة حرر رجل الأمن بحقه وحق من معه مخالفة لعدم الامتثال لأمر منع التجول، فسخرا من رجل الأمن محرر المخالفة، وأثارا ما من شأنه إذكاء التعصب الرياضي، ولا تزال القضية تحت الإجراء تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الجزائية تجاههما.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وترصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا، وتتعامل معها بحزم. وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأيًا بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصًا على صحة وسلامة النفس والمجتمع.

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وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، في وقت سابق، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه لاعبان ينتميان إلى أحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان من رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن ضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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